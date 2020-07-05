富邦悍將李宗賢不僅游擊守備穩定，近兩戰繳出猛打賞帶動球隊攻勢，此外他的「態度」更讓總教練洪一中激賞，洪總認為李宗賢無論如何往一壘衝時都不會減速，做為第一棒打者是相當好的表率。

李宗賢近2場比賽擔任第一棒都繳出3安猛打賞，今日對上樂天桃猿也打下2分打點，助悍將以9比4拿下勝利，賽後獲選為單場MVP，此外他也是陣中不動游擊手，守備越來越穩，攻守俱佳之外，身為球員的態度更讓洪總稱讚。

洪總賽後誇獎，「宗賢最棒是不管打什麼球，衝向一壘都不減速，以第一棒來說是很好的表率。」而李宗賢聽聞後則說，「這是我應該要有的態度，不管打得好不好，在場上就是要活潑，上場要表現積極一面。」

連續2場有猛打賞表現，李宗賢也相當滿意，「滿意的點是有幫助到球隊，我在前段棒會強烈提醒自己一定要上壘，後面中心打者才能發揮，他們工作才會簡單一點。」

富邦悍將終結5連敗後，近4場拿下3勝，即使戰績墊底也確定無緣季冠軍仍不鬆懈，「我們的心都連在一起，不會因為戰績落後而低落，球隊氣氛、團隊感情都在這幾天發揮很好，也有前輩帶領，無論如何在場上把拚勁拿出來，」

(中時 )