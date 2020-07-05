唐從聖受疫情影響，上半年舞台劇全延至10月演出，預計8、9月開始排練，而參演的表演工作坊《一夫二主》則預計明年1月問世，雖然行程滿檔但副業「唐門潮雞排」進度依然抓緊緊，他5日表示：「為了因應擴大營業，最近在做加盟連鎖，去年我們投資將近千萬，現在已經破了，目前還沒有回收。」雖未回本但他與其他股東不擔心，「目前有9家店，其中包含高雄跟台南，算是大突破，預計年底會到12家店，甚至更多」。

雞排副業看似一帆風順，其實唐從聖去年經歷低潮，幾乎放棄，「去年在我們這個地點，有另外一個品牌的創辦人找我們合作，後來沒成，那個人欠我們一堆錢還跑去媒體爆料，說我侵占他的店，心裡很難過，想說就一個雞排店，有必要搞成這樣嗎？要不要乾脆放棄？」後來他反向思考，不僅創立新品牌，還調整口味、重新找人，「因為我們3個股東很努力，就把品牌做起來，現在感覺還不錯，人和很重要，要跟對的人一起做生意，大家目標一致都能吃苦」。

唐從聖認為經營副業最難的部分是管理人事，他與股東們各司其職，他負責口味調整及新品項命名等宣傳事宜，現階段因應疫情，正在開發冷凍宅配雞排，希望推出真空包造福更多人。

(中時 )