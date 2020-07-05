專為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰NBA 3x」周末在台中火熱開打，共吸引168支中台灣大專勁旅，角逐一般男、女各三張全國決賽門票。經過兩日激烈競爭，最終由一般男子組「魯肉飯」、「西柿美不美」和「待治大條」，與一般女子組「待宰羔羊」、「逢甲大學」和「羽魚吃爛蘋果」脫穎而出，攜手進軍全國賽。

一般女子組「待宰羔羊」由東海大學法律系學生組成，雖然陣中僅有隊長許嘉容是校隊成員，但靠著絕佳團隊默契和外線砲火，仍順利取得本屆國泰NBA 3x首張全國賽門票。賽後隊員異口同聲地說：「不可思議！只是抱著平常心參賽，覺得就像待宰羔羊一樣，才取此隊名，沒想到能晉級全國賽。」

「逢甲大學」由校隊班底組成，隊長楊映萱僅164公分，但稱職扮演中鋒，鞏固禁區有成，並在決賽率隊9比8擊退「欺善怕惡」。最後1張女子組全國賽門票則由「羽魚吃爛蘋果」拿下，其中隊員吳筱瑜和陳怡君還相約本周展開走路環島行，預計每天走30公里，在14天內完成徒步環島壯舉。

無視烈日曝曬，國泰NBA 3x球員熱情參賽。(大漢行銷提供)

一般男子組競爭激烈，其中寫下國泰NBA 3x二連霸空前紀錄的「魯肉飯」今年大換血，僅隊長張瀚元留隊，今夏他積極招兵買馬、重組陣容，找來台體大體育系隊友組軍，同時網羅去年手下敗將、亞軍成員朱恩麟，打造3連霸陣容。

「魯肉飯」一路過關斬將，在決賽上演「台體大」內戰，張瀚元先在正規賽讀秒階段在三分線外投進追平分，加時賽再靠朱恩麟的外線絕殺對手，驚險挺進全國賽。「打不贏就加入你們」，朱恩麟被隊友猛虧，但他也不甘示弱的回嗆，「我可是最強戰力，平常號稱四分線射手；雖然戰到驟死賽，但完全不會緊張，一出手就覺得會進。」

國泰NBA 3x最終晉級總決賽的隊伍，將於8月22日至23日前進台北信義香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍，每隊皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，鼓勵年輕選手勇敢追夢，挑戰夢想。

(中時 )