美國空軍B-1B槍槍兵轟炸機(Lancer)上星期剛歡渡服役35年紀念，但是服役疲態仍然難以挽回，根據最近在社交媒體流傳的照片，一架B-1B遭遇機械故障選擇緊急著陸，又由於著陸的力道過大，造成主起落架輪胎爆裂。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，這架B-1轟炸機正進行訓練任務，大約30分鐘後，飛機傳出電氣系統故障，迫使機組人員必須緊急返回基地。這架轟炸機的降落不能說順利，在著陸時弄爆了主起落架的2個輪胎，剎車系統還冒煙，所幸飛機仍在停在跑道上，4名機組人員全部平安。

照片是匿名網友發送給@combat_learjet，後者將照片發佈在他的Instagram上。

看到輪胎損壞、剎車失火，可以假設這架B-1B由於緊急情況而執行了「重落地」(也稱硬著陸)，這對飛機來是相當危險的，許多重落的飛機，可能會把起落架折斷，進而造成機體受損。因此這架B-1B還算是幸運的，僅是壓爆了輪胎。

根據轟炸機在跑道上的照片，該事件可能發生在戴斯空軍基地(Dyess AFB)。

B-1B轟炸機在1999年的科索沃戰爭首度實戰，到了911事件爆發，美國對阿富油、伊拉克進行反恐戰爭後，更是空中支援打擊的主力，但是過度活躍，又造成B-1B的機體負擔過大，近年一直傳出妥善率不高，以及機體故障的消息，所幸還沒有因此墜毀。

(中時電子報)