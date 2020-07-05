據陸媒《北京晚報》今日報導，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作在今日下午的第142場新聞發布會上，北京大學第一醫院副院長王平表示，目前醫院發燒門診的隔離病房由3間增加到10間。另外，醫院檢測單位縮短了核酸檢測所耗費的時間，從原來6個小時檢測過程，縮短到現在上機後僅需45分鐘便能得到檢測結果。

另外在整體疫情方面，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在一場病毒專題講座中表示：「現在對新冠肺炎後遺症進行整體評估，時間還早了一點。這只是大家感興趣的一個話題，還不是個問題。」

張文宏解釋稱，醫學上指涉的明顯後遺症，是有些功能突然消失，比如呼吸功能大幅度降低、心臟出現心律失常、腎功能出現明顯的蛋白尿等。即使是一個健康的人，因病在床上躺兩個月，也會出現體能下降的狀況；因此現在討論新冠肺炎後遺症仍然太早，另外，目前也還沒有發現新冠肺炎所帶來明顯的後遺症。

對比北京與目前美國反彈的疫情，昌文宏說，北京這次對於重點區域實施全民檢測、非重點區域自願檢測，取得了不錯的成效；美國的檢測量雖然也很大，但關鍵在於沒有做到人流充分隔離，因此對於控制傳染還不夠。檢測量增大必須建立在有效隔離和追蹤的前提，才對傳染病控制產生效果。

(中時 )