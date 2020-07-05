美國佛羅里達州和德克薩斯州上周末各自創下新冠肺炎單日新增確診人數新高紀錄，兩州合計約2萬人，占全美單日新增數逾4.5萬人的將近一半。美國目前是全球累計確診與死亡人數最高國家。

根據佛州衛生部資料，當地上周末單日新增確診1萬1,458例，是3天裡第二次超過1萬人水準，讓累計確診數達19萬零52人，為美國各州裡第四高。累計死亡3,703人。

德州上周末單日新增確診8,258人，讓累計確診數上升至19萬5,769人，為全美第三高。累計死亡2,648人。當地官員敦促民眾留在家裡和避免聚集來降低染病風險。

美國疫情持續失控，南、北卡羅來納，田納西，阿拉斯加，密蘇里，愛達荷與阿拉巴馬等州，上周五均創單日新增確診人數新高紀錄。在7月1日到4日期間，全美共有14州創單日新增確診人數新高紀錄。

雖然有跡象顯示全美包括加州、德州和佛州等至少18個州的疫情正持續擴散，但不少美國人仍然抗拒戴口罩來防疫。

上周末佛州和德州，在接受病毒檢測後證實確比率分別高達14.1％和13.1％，遠超過世界衛生組織（WHO）建議各國政府，確診率低於5％才是適合重新開放經濟的安全水準。

(工商 )