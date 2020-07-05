趙正平5日受訪提及自端午節後，投身直播領域一事，他認為自己直播講求真實，「直播通常不會找素人入鏡，觀眾永遠看得到吃不到，但我不是，我就做給觀眾吃」。他笑稱目前直播2次，邀觀眾來現場體驗美食，有次4人報名，但工作人員連絡他們，對方反而不敢來，「現有的模式大家都做膩了，這樣的模式很好，我也不用在固定地點」。

趙正平廚藝好，對於食物自有一套高標準，過去在《康熙來了》還被粉絲譽為美食家，談及隨機找素人嘗鮮是否怕負評，他表示：「不好吃沒關係，那你告訴我，心目中的味道是什麼？過幾次再找你來吃，算是給我考試。」他過去參加不少美食節目，知道畫面可口，但食物入嘴未必美味，「我的直播很真實，觀眾吃下去什麼反應很直接」。而這樣的模式也吸引廠商找上門。

趙正平直播吃肉粽。（摘自臉書）

6月28日剛過52歲生日的趙正平，當天選擇與粉絲一起聚會，這個習慣已維持8、9年至今不間斷，「蠻溫馨的，看著粉絲變媽媽，我也很感動」。而老婆的生日是6月20日，那天又是他的受洗日，所以兩夫妻總會選在當天一起慶祝。

(中時 )