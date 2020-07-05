有網友以「我們差點死在中壢」為題上網PO文，指4日於桃園市中壢區中央地下停車場的電梯受困驚魂記，內文描述9位大人2位小孩，在超過30度的大熱天受困電梯內，不滿管理員、電梯維修廠商不積極想辦法讓他們脫困，最後是靠眾人齊力扳開電梯門打119求救，過程實在離譜。

受困電梯的民眾說，跟朋友來中壢車子停在中央東路這座地下停車場，在B2停好車進電梯時沒有任何過重的警示聲，突然電梯故障不動門也緊閉，當時裡面有一名嬰兒、一名小孩、還有很多人全部卡在電梯裡，居然沒空調。

受困的民眾一直按求救鈴、按對講機都沒有人答，過了近5分鐘才有一位停車場人員過來，詢問是否有人被困在裡面，問完後就離開，結果「我們一群人又在裡面待了10幾分鐘」，沒人再來確認他們的狀況。地下室的電梯裡很熱，氧氣越來越不足，小嬰兒大哭小孩也一直說身體不舒服，大人也出現焦慮、氣喘。

電梯裡沒有訊號，大家死命的把內側門打開才成功撥打出唯一一通119，大家困在裡面20幾分鐘，小嬰兒的哭聲漸漸變小，才發現小嬰兒昏了，不確定是昏睡還是昏迷，大家越來越緊張，不斷向停車場人員說要報警，他們才去報警。

文章在社群網站被廣泛討論，網友幾乎一面倒抨擊停車場管理、電梯公司保修部門的不對，萬一出人命還得了。消防局第4大隊表示，救出人以後檢視精神健康狀況沒問題，沒有人送醫。

(中時 )