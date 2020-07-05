最美主持人李明璇。（取自臉書）

「最美主持人」李明璇日前在臉書發文寫下，「我不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」昨更在臉書貼泳裝辣照，說她很自在做自己，吃冰不夠消火，夏天就該玩水清涼一下。

行政院推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，紙本部分從1日起預購，可於15日起領取與消費。而消費券預購第二天，「最美主持人」李明璇則在臉書發文寫下，「我不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」

李明璇也說，她收到許多回應，包括「謝謝妳的發聲」、「謝謝您勇敢說出我們的心聲」、「很抱歉網軍酸民太瘋狂，我選擇了暫時沈默」、「很慚愧的為您加油，我會一直關注妳的」、「辛苦了加油」。

她想跟大家說，其實最大的悲劇並不是壞人的囂張，而是好人的沈默。李明璇說她是天生正義感，常忍不住打抱不平，不過也是因為有成千上萬的支持與鼓勵，才不畏懼民進黨側翼的攻擊，更有勇氣和力量講想說的話。

她強調，現今社會的輿論壓力，或許讓你暫時選擇沈默，一點都沒有關係，但是你可以在你認同的文章「點讚」給予默默地支持，或是「留言」做作者強而有力的後盾。如果你也是屬於敢說真話的類型，那就一起跟上，把在野的民意用力分享出去。

李明璇最後說，她才不怕網軍酸民，我很自在做自己，吃冰不夠消火，夏天就該玩水清涼一下。還貼上她穿泳裝的辣照！

(中時電子報)