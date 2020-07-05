2020年華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，台灣鋼鐵在最後關頭爆發，1比0絕殺擊敗紅獅FC，今天之前本季尚未吞敗的台中FUTURO（賽前戰績6勝3和），以0比1飲恨北市大同，吞下開季首敗。

另外兩場戰況，高市台電則以3比0輕取銘傳大學，累積7勝1敗2和，在積分排名超越台中FUTURO、躍升至榜首，航源FC則在下半場連進3球，3比2逆轉璉紅台體。

在國立體育大學人工草皮足球場上演的紅獅FC對台灣鋼鐵一戰，賽前紅獅FC二連不敗積分來到4分，有逐漸脫離墊底的趨勢，上半場雙方互有往來，但兩隊後衛都稱職地扮演最後一道防線，以0比0進入下半場；換邊後兩方人馬身體對抗更加激烈，第67分鐘台灣鋼鐵逮到紅獅FC後防出現混亂的機會，替補上場的黃俊聞順勢起腳射門，但球命中橫梁後彈出，後續的台鋼球員也沒有辦法跟進，台灣鋼鐵錯失打破僵局的黃金機會。

但在下半場比賽即將進入傷停補時之前，紅獅FC的守門員李冠霈出現嚴重接球失誤，在門前等待已久的台灣鋼鐵吳俊青順勢推射破門，幫助台灣鋼鐵1比0氣走紅獅FC。

幫助台灣鋼鐵取勝獲得寶貴積分的吳俊青表示：「今天紅獅FC有做足功課而來，讓我們今天的推進不是那麼順利，球隊在磨合上還有許多細節需要改進，但最重要的是我們拿到這3分積分，這個球季我們還有機會追上排名前面的隊伍。」

台中太原足球場上演璉紅臺體對上航源FC的比賽，航源FC靠著巧妙的人員調度在先落後兩球的狀況下追平比分，並在比賽進入尾聲之際絕殺璉紅臺體，以3比2取得寶貴的勝利，賽後航源FC總教練洪慶懷說：「上半場球隊還沒進入到狀況，因為璉紅臺體的反擊簡單明快所以就被攻破球門，好在下半場大家沒放棄比賽、持續追趕球數，進球後找回信心，也是我們贏球關鍵。」

為航源FC踢進致勝一球的吳彥澍回應：「之前受傷太久，今天在上半場沒有控制好場上的節奏，下半場開始我嘗試扮演助攻的角色，輸送球給我的隊友讓他們完成射門，讓球隊贏得勝利。」

(中時 )