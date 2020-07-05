網友在PTT上發文詢問「costco 出口確認購買物的志工？」，他認為好市多後出口的工作人員很多都沒在認真檢查明細。（摘自PTT）

美式賣場好市多（COSTCO）深受國人喜愛，常去好市多購物的人都很熟悉，結帳完離場時要給在出口處的工作人員檢查明細。不過，就有網友質疑，認為這些人都不仔細確認，根本只靠眼睛瞄一瞄而已。內行網友馬上解釋他們的主要工作，和美國的標準一致。

有網友在PTT上發文詢問「costco 出口確認購買物的志工？」他表示，去逛完好市多後出口的工作人員很多都沒在看，有小孩還會畫個氣球，其他就用眼睛瞄一瞄好像「掃描眼」似的，直呼「這樣的工作方式，跟志工根本有九成像」，質疑好市多怎麼會設置這麼冗的工作。

貼文一出，就有網友回說「我也不知道他們存在的意義是什麼，根本直接劃掉阿」。不過隨即有人表示，其實不要看他們都直接劃掉，你車裡買什麼對上發票真的看的出來，「你可以試試看，把沒結帳的東西帶出去看看看看它能不能抓得出來，嘻嘻」。

有內行的網友指出，其實好市多出口處安排員工確認購買明細，主要是看結帳有沒有誤刷2次，這種事發生在美國很容易被告；另外，他們主要是看「高單價」的商品，確認有沒有結帳。網友表示「其實真的會看，有一次還翻了一下推車裡面的東西」、「真的會有人混進來幹別人車上的東西走，有人盯有差」、「主要是看高單價物品有沒有結帳，如果你買一些便宜貨他就隨便看一下就放行了」、「看有沒有重複刷啦，你一車東西分兩次結帳，只給他一張明細試試」。

網友說，他有次把領完的記憶卡放在包包，出去時就被門口問了。工作人員真的有在做事啦！網認為，「擺兩個人就能阻擋99%偷拿別人購物車東西的行為」，根本超值。

(中時電子報)