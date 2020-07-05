為了保護生態及海龜，小琉球推出「琉行杯」，如今每日可借出約700個，旺季可到1000個，已成為島上環保新時尚。（潘建志攝）

為了保護生態及海龜，小琉球推出「琉行杯」，如今每日可借出約700個，旺季可到1000個，已成為島上環保新時尚。（潘建志攝）

小琉球「琉行杯」正夯！小琉球旅遊人數年年攀高，也帶來大量垃圾，在地居民去年以「共享經濟」概念推出琉行杯，遊客買飲料使用不鏽鋼環保杯，減少一次性杯子用量，如今每日可借出約700個，旺季可到1000個，已成為島上環保新時尚。

目前島上有59家飲料店、民宿加入琉行杯行列，使用方法很簡單，買飲料時用手機掃描「借杯」QR Code，輸入手機號碼，就能免費使用琉行杯買飲料；還杯時再以手機掃描「還杯」QR Code，可甲地借、乙地還。

琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉說，除了59家店外，島上免稅店、統一超商、遊客中心都能還杯，非常方便。收回的杯子，統一由專人清洗，先以小蘇打粉浸泡半至一個小時，再一個個清洗、擦乾、消毒，最後送至各店家循環使用。

他說，目前島上約有2000個不鏽鋼杯在流動使用，遊客都很支持琉行杯，使用數不斷增加，環保署給的11個月7萬5000杯次使用率目標，目前已經超過10萬杯次，所以清洗人員很辛苦，常要洗到三更半夜。

陳文玉說，推廣琉行杯最終是希望遊客養成自帶杯子、餐具的習慣；島上包括港口、風景區、候船室、安檢所等處現都已設置飲水機，並推出「飲水地圖」讓遊客方便找到飲水機，用自己的杯子裝水飲用，衛生又環保。

(中時 )