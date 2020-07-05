前2戰高國輝因為體能下降而輪休，昨日還說自己「沒力了」，不過今日重返先發就敲出拉開比數的超大號3分彈，他賽後直說自己也很意外，「應該是風吹出去的。」

高國輝此戰面對樂天桃猿先發投手王溢正，因為前2打席遭到變速球三振，因此5局下半2好2壞時，猜測他會再投一顆變速球，「有抓到，又剛好余德龍在左外野被燈光影響到，滿幸運的。」高國輝敲安助球隊延續攻勢，最後跑回超前分。

打出安打後，8局下半面對猿隊陳禹勳，高國輝再敲出全壘打，「當時三壘有人，想說打高飛球至少有保險分，看到球偏高就直接往上打，很意外變成全壘打。」高國輝笑說應該是風把球吹出去的，不過那支3分炮直接飛出場外，是發超大號全壘打。

雖然前一天才說自己沒力，不過高國輝仍用球棒證明自己實力，「現在健康打完就很棒了，健康打完每一天我就很開心。」

富邦悍將目前戰績墊底，且已無緣上半季冠軍，不過球隊多讓新生代上場，展現不錯氣勢，高國輝身為學長也帶領學弟繼續衝，「上半季沒機會，目標放在下半季，讓新人多上來，放開手腳去打，讓教練團看他們有多少能耐，下半季還有機會，幫助他們把信心打出來。」

富邦悍將高國輝敲出3分炮。（鄭任南攝）

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