英國《星期日泰晤士報》5日在頭版刊文指出，中國大陸可能早在2013年就發現了新冠病毒。報導指出，大陸科學家在2012年8月前往中國雲南省調查神祕而致命的一種新疾病，科學家在一座廢棄的銅礦場發現了與新冠病毒相吻合的一種新型病毒RaBtCoV/4991，與COVID-19有96.2%的相似度。而RaBtCoV/4991導致3位大陸礦工死亡，但武漢病毒研究所卻從來不曾公開承認這一點。

文章質疑武漢病毒研究所在2013年發現這麼重要的RaBtCoV/4991病毒時，為何不公開？此外，為何從來不提及這3位礦工之死？2013年從雲南通關山洞所採集到的 RaBtCoV/4991病毒就存放在武漢病毒研究所，而2020年的COVID-19 疫情也是從武漢爆發，兩者之間是否有關連？

據報導，2012年4月24日至5月2日，6位在昆明墨江通關鎮一個廢棄銅礦廠工作的礦工生病，其中有些人在工作了兩周之後染疫，還有些人只工作了幾天就染疫，他們的症狀非常類似，都出現39度以上高燒，以及咳嗽、四肢痠痛等症狀，6人中還有5人都出現了呼吸困難。

醫護人員為他們做了包括SARS在內的病毒測試都呈現陽性，進而遵照鍾南山建議，對病患進行抗體檢測。結果病患體內並無SARS病毒，卻出現了一種類似SARS但尚不為人知的抗體，其中3人病逝。

武漢病毒研究所2012年8月派了一支團隊前往該礦場，進行了近一年的實地調查，採集到RaBtCoV/4991病毒，該病毒與COVID-19高達96.2%的相似度， 但要令RaBtCoV/4991在自然狀態下變異為COVID-19也需要50年的時間。美國羅格斯大學微生物學教授艾布萊特（Richard Ebright）對於COVID-19病毒的出現並不吃驚，稱武漢病毒研究所對於RaBtCoV/4991可能做了手腳，他說武漢病毒研究所一直都在使用那種可以將RaBtCoV/4991變成與COVID-19 病毒的技術。

這篇報導的作者表示，曾經致函武漢病毒研究所，詢問關於RaBtCoV/4991的問題，例如他們為何不承認通關山洞中發現的RaBtCoV/4991與COVID-19 非常相似？為何不公開曾有礦工死於RaBtCoV/4991？但均未得到回覆。

(中時 )