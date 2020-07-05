英國向近300萬香港民眾伸出橄欖枝，制定政策為其移民和入籍提供便利條件。德語媒體認為，這無疑是和北京陷入公開衝突。強森這麼做有其私心。

（德國之聲中文網）德國《明鏡週刊》網上發表了題為"強森為什麼和中國對著幹？"（Warum sich Boris Johnson mit China anlegt）的文章，指出：英國想要幫助它曾經在香港的臣民--這種做法並非完全無私。但是，在備受爭議的國安法爭議之間，北京坐在了杠杆更長的一邊。

這篇文章指出："對於處於新冠危機和步履艱難的脫歐談判之間的英國政府而言，就算沒有香港爭端，也有足夠多的事讓其焦頭爛額。對強森的政府來說，在其他政策領域無法獲得顯著進展的情況下，香港爭端正好為他提供了表現的機會。英國人把這場爭端看作是中國在平等夥伴關係下的一次違約--這完全高估了倫敦在香港的實際影響力。"

文章關注了英國對香港國安法的強烈反應，以及對香港海外公民護照持有者所作出可以移民的承諾寫道："從內政的角度來說，英國政府目前的做法非常高明，可以不知不覺的把注意力從一場山雨欲來，自作自受的就業市場危機上轉移開來。"

文章解釋道："脫歐運動的核心承諾之一是管制移民。後續政策-比如仿效澳洲積分制的移民模式，還遠遠沒有發展成熟。這也導致了外國專業雇員考慮到幾年來的不穩定因素，紛紛離開英國。"

"他們留下的缺口會給英國的經濟和公共事務領域帶來災難性後果。尤其是對於英國的醫療健康系統NHS來說。如今以慷慨的態度引入最多300萬香港人和家屬，賦予他們工作許可，這將能夠填補許多空缺的崗位，並在一定程度上減緩無序脫歐帶來的損害。"

作者隨後回顧卡梅倫領導下倫敦和北京關係十分緊密的歷史後寫道："當時人們喊出了中英關係的'黃金時代'，習近平的到訪為這個時代貼上認證標籤。而這一印象如今在香港爭議中會出現急轉。從北京之前對付其他那些令其動怒的國家的方式，可以想見接下來等待大英帝國會是什麼"。

文章作者隨後列舉了三個北京方面可能向英國推出的制裁措施寫道："北京有可能限制前往英國遊客的數量。倫敦是大陸旅客最重要的歐洲旅遊目的地之一。"

"中國學生的數量會減少；中國人是最大的一批境外學術人員後備力量，英國大學依賴他們支付的學費。"

作者還指出："路虎（Range Rover）、勞斯萊斯（Rolls Royce）和BURBERRY的風衣--中國人目前還喜歡購買各種英國產品。但是，只有在政府允許的前提下。"

文章在結尾寫道："一年前，英國掌管貿易的國務秘書費爾海德（Baroness Rona Alison Fairhead）還為英國優秀的出口表現感到欣喜：當時英國向中國出口了價值220億英鎊的貨物及服務。但是中國向英國的出口基本上是該數字的兩倍--也就是說中國的談判實力要大得多。"

德國《世界報》也注意到了英國允許港人入境及移民的表態，發表了題為"英國冒險和中國陷入公開衝突"（Großbritannien riskiert den offenen Konflikt mit China）的文章。指出："就在歐盟對批評香港國安法有所顧忌之時，倫敦向它曾經殖民地的數十萬民眾提供簽證。

作者在文中分析中英關係時寫道："這個關係在英國脫歐的背景下本來能夠贏得更多的意義。但是北京在本週三針對曾經的英國殖民地香港推出'國安法'後，所有跡象表明一場衝突在所難免。"

文章關注英國首相強森對國安法的公開批評後寫道："強森的攻擊週四引起了北京方面的憤怒情緒。中國外交部發言人抗議稱：'所有香港同胞，包括持有英國國民（海外）護照（BNO護照）者，都是中國公民'。他指出：香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。英方改變政策的做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則。"

作者分析稱，"這是向倫敦方面發出的明確威脅。目前還看不到它會導致怎樣的後果。

(中時 )