萊恩手作雞蛋糕，Uni Girls來幫忙。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

今年球季統一獅主場美食服務，繼5月推出台南美食小吃餐盒、安平豆花、煙燻滷味及蝦餅，網路預購球場便利取餐服務獲得球迷好評。下半季賽事7月底也將持續推出不同台南美食服務，讓球迷看球就品嚐台南美食。

下半季賽事開始，獅隊持續在台南棒球場推出連得堂猛獅煎餅外，也特別推出大小朋友最喜歡的脆皮雞蛋糕，而這份雞蛋糕很不一樣，結合獅隊吉祥物萊恩、盈盈可愛圖案，將成為獅隊主場專賣特色美食，歡迎下半季統一獅主賽事邀請球迷一起進場品嚐。

今日賽前場外活動，萊恩也特別擔任「國際名廚獅」，現場學習如何製作脆皮雞蛋糕，透過，透過老闆每個要領指導，萊恩很快就學會如何製作「脆皮雞蛋糕」，今天球隊也特別回饋VIP會員，現場過卡前100位球迷可獲得搶先品嚐服務。萊恩表示：「這是第1次嘗試製作脆皮雞蛋糕，很特別的嘗試，尤其是自己的圖案，真的好特別。」

除了萊恩外，Uni Girls女孩Mina及賴賴也來到販售攤位，展現好手藝親自體驗製作脆皮雞蛋糕，現場服務球迷，吸引許多球迷排隊搶先兌換。

(中時 )