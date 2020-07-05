橋頭地檢署襄閱檢察官王柏敦5日晚間表示，經初步相驗結果，於營區大樓東側樓梯自裁的海軍教準部戰技訓測中心楊姓少校，其遺體無明顯外傷，頸部有索溝痕。在現場沒有找到遺書，檢察官聽取家屬意見後，為求慎重，將另排定日期複驗。

檢方表示，檢察官已請憲兵隊調閱營區監視器影像，及楊姓少校使用的物品，以查明案情。

至於海軍蔡姓士兵、陳姓士官於7月3日上午在左營軍區桃子園海灘進行操演時發生落海意外案件，兩人在5日陸續經經醫院宣布急救無效，宣告死亡。

檢察官與法醫獲報後，前往高雄市立殯儀館及國軍高雄總醫院左營分院相驗遺體，確認蔡姓士兵及陳姓士官都是因軍事操演膠舟翻覆事故，在生前落海、窒息及其併發症導致死亡。

檢察官已指示高雄憲兵隊會同高雄市左營警分局鑑識人員，針對當日操演人員所使用之橡皮艇及設備進行採證，並訊問當日現場證人，以釐清事發經過。

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(中時 )