「歡迎其他五都加碼跟進！」台中市長盧秀燕強調，台中購物節抽獎方式最優，來台中吃喝玩樂最划算。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕一口珍奶、一口雞排，稱讚台中雞排、珍奶最好吃。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕今天抽出10萬現金獎與電動汽車都是「1」號，她笑稱太幸運了，都抽到籤王 。（盧金足攝）

台中市府經發局5日晚上在逢甲及一中商圈，各發送500份人氣美食珍奶與雞排，藉台中在地人氣美食，吸引全國民眾共襄盛舉。（盧金足攝）

台中購物節買氣紅不讓！市府經發局5日晚上在逢甲及一中商圈，各發送500份人氣美食珍奶與雞排，藉台中在地人氣美食，吸引全國民眾共襄盛舉。市長盧秀燕抽出10萬元現金，以及市價6萬多元電動機車大獎，住在台中海線的幸運得主，接到盧秀燕電話驚喜萬分，一度以為是詐騙電話，盧秀燕問她10萬元怎麼用？她高興的說「要把獎金全花掉！」

今晚千人共享「奶雞」活動在逢甲、一中商圈同步登場，現場免費發送1000份雞排珍奶，吸引民眾大排長龍。盧秀燕也一口珍奶、一口雞排，稱讚台中雞排、珍奶最好吃。

盧秀燕今晚當場抽出10萬元現金獎，由居住台中梧棲的吳小姐獲得，盧親自致電通知喜訊，讓中獎人直呼不敢置信，現場歡樂連連。

「歡迎其他五都加碼跟進！」盧秀燕強調，台中購物節抽獎方式最優，消費方式每天累積，一旦登錄消費發票滿500元就可參加抽獎，天天都有中獎機會，舉例如7月1日消費登錄取得的抽獎序號，將多達63次抽獎機會。

盧秀燕說，她要向其他五都首長嗆聲，台中購物節獎項是全國之最，天天抽電動機車、周周抽10萬元現金、雙周抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅，獎項價值超過2000萬元，鼓勵全台民眾來台中消費最划算。

台中購物節7月1日開跑後，活動APP已創下5萬1000多人下載，登錄消費金額已近4000萬元，累積參加抽獎序號已近15萬名，邀請民眾將三倍券用於台中購物節，振興台中經濟。

今晚逢甲商圈活動現場，盧秀燕、民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、社會局長彭懷真、環保局長吳志超、文化局長張大春、研考會主委吳皇昇等人皆到場共襄盛舉。

逢甲大學校長李秉乾、市議員陳淑華、謝明源服務團隊，逢甲商圈主委王朝藝等人出席；一中商圈則由經發局長張峯源、市議員賴佳微、以及市議員陳政顯服務團隊、一中商圈主委陳信志等人到場參與。

(中時 )