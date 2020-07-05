印度國防部表示，自製的中程空對空飛彈阿斯特納(Astra Missile)已完成整合，可安裝在MiG-29與Su-30戰機，這可大幅提升印度空軍的空域威嚇力。

噴射戰機世界(FighterJetsWorld)報導，首批50枚阿斯特納MK1飛彈，已交付給現有的Su-30MKI機隊中，後續100枚，將交付給MiG-29UPG戰機。這批戰機的航空電子設備，安裝了印度航空公司(HAL)開發的任務電腦，可以發射印度自製的飛彈。

印度空軍的MiG-29UPG。(圖/印度空軍)

MiG-29UPG有經過大幅度改進，包括發動機推力升級，並且還改裝機背結構，有一段明顯的凸包，俗稱為「駝峰」，那部分是油箱，可提升MiG-29的航程。

原本印度空軍是計畫在2021年裝備阿斯特納飛彈，也許是最近中印邊界衝突，使得印度軍方加緊換裝的腳步。

阿斯特納飛彈，是印度自製的第一型中程空對空飛彈，由印度國防研究與發展組織（DRDO）所開發，是從以色列得到技術指導，其間進行了至少27次測試。

印度空軍的戰機種類複雜，武器繁多，有美國、俄羅斯、法國、英國等等不同系統，還有自製戰機自成一格，使得後勤相當複雜。目前印度希望，至少每一種戰機都能射擊阿斯特納飛彈，這需要原廠公司提供源代碼才行。俄國同意印度修改，才能使MiG-29與Su-30發射阿斯特納。

現在的計劃是，也將阿斯特納整合到法製戰機幻象2000機隊中，但目前法國還沒有提供R雷達的源代碼。

(中時電子報)