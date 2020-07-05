1名小牙籤男雖然武器不大卻志氣高昂看上1位人妻，全力開始猛烈追求，雖然人妻大力反對並主動多次告知小牙籤男，自己已是有家室的人，然而這名男子卻依然意無反顧追愛，數次與人妻相約摩鐵，與她大戰好幾回合，不料某次他主動跑到人妻家愛愛時，卻被女方年幼兒子撞見，2人偷吃情節才因此曝光，綠帽夫得知後憤怒提出告訴，向小牙籤男求償35萬的賠償金。

小牙籤男「那話兒」因未曾人工割除過，顯的更為嬌小可愛。但是小牙籤男人小志氣高，仍是猛烈追求人妻，雖然人妻已主動多次告知，她已有家庭，小牙籤男聽不進去，持續不斷猛烈進攻，人妻因忍受不了小牙籤男的熱烈攻勢，多次與他前往摩鐵大戰數回合。直到有1天，小牙籤男實在過於想念人妻，尚未告知就立即衝到人妻住家，開門進房後雙方就展開激烈床戰，直到幼小兒子因肚子餓，推開門叫媽媽才被迫中止激烈床上運動。

綠帽夫在當天晚上，發覺妻子每次睡覺時都是穿衣睡覺，怎麼會突然裸睡？綠帽夫查覺有異，立即詢問年幼兒子，兒子童言童語的回答，今天看到媽媽與1位男生脫光光在床上聊天耶！綠帽夫氣的向小牙籤男提出告訴，並要求他支付賠償金。法院出庭時，人妻坦承與小牙籤男確實大戰6回合以上，但有多次主動告知自己已有家庭，由於人妻能夠明確的說出小牙籤男那話兒的整體特徵，因此法官整體採信。

小牙籤男因為主動介入他人家庭的安寧，並破壞人妻與夫之間的和諧生活，因此法官認為小牙籤男已經對於綠帽夫造成精神的痛苦，判處小牙籤男需支付35萬元的賠償金給綠帽夫。

(中時電子報)