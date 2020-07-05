女星蔡允潔近來心力交瘁，為演藝事業操煩的同時，健康頻頻亮紅燈，不久前她透露因腎臟發炎挨針，今又爆出收到子宮頸抹片檢查通知，竟然是異常狀態，可她正值生理期，無法立刻再受檢確認，而蔡允潔內心相當煎熬的情況下，竟然又添異狀。

蔡允潔今天突在IG貼出黑白照片，報告一個不太好的消息，她表示前天收到了子宮頸抹片檢查通知異常的報告單，必須要進一步檢查，但收到通知的同一天，她經期提其來報到，因此無法立刻受檢，而這只是其中一項憂慮。

更雪上加霜的，是她發現這回經期很不一樣，那就是經痛比過去更加劇烈，表示之前的經驗，經期頭兩天的疼痛，吃止痛藥就能緩解，然這回「止痛藥也吃了，止痛針也打了，依舊沒有降低疼痛的感受」，她老實說心裡著實害怕，「但害怕的不是死亡，而是等待的不安，未知的恐懼」，可能複檢是沒事的，不過光是等待，就讓人害怕，憂心直呼：「月經的疼痛、荷爾蒙的改變，就是讓情緒反覆失控」，粉絲也紛紛留言，安慰她一步一步來，盡速受檢就是，「只是要確認有無異樣，大致上排除居多」，要她別擔心起來放。

(中時電子報)