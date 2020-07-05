中央氣象局指出，今天（5日）受太平洋高壓影響，全台整體天氣為高溫炎熱，有局部午後雷雨的天氣。進入下周後，天氣依舊炎熱，不過6日至8日（周一至周三）水氣會稍微增加，局部陣雨、午後雷雨機率增多，直到9日後（周四至下周日）太平洋高壓增強，會再次回到多雲至晴穩定的天氣。

氣象局「報天氣」指出，今受到太平洋高壓影響，全台最高溫出現在台北：37.7度，午後大台北地區、宜蘭地區、花東縱谷及各地山區有局部午後雷陣雨。不過明（6日）過後水氣會稍增，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，午後雷雨的範圍也稍微增加。氣溫方面，各地高溫約33-35度，特別是大台北盆地、宜蘭地區、花蓮縱谷及彰化、南投近山區平地，恐出現局部36度以上高溫，外出應留意防曬並多補充水份。

氣象局提醒，6日（周一）至8日（周三）高壓稍弱，水氣稍增，位於迎風面的中南部地區清晨至上午會有局部短暫陣雨，午後各地山區及大臺北、宜花地區要留意局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨機率提升，有局部較大雨勢發生的機率，但整體氣溫依舊偏高。9日至（周四）至12日（下週日）太平洋高壓再度增強，各地恢復高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後雷陣雨受到侷限。

氣象局指出，未來一周天氣仍然是相對炎熱的盛夏型態，各地午前紫外線指數高，小從事戶外活動需注意防曬、補充水分及電解質，預防中暑。尤其周一至周三（6-8日），午後雷陣雨機率較高，易有較大雨勢，外出最好準備雨具備用。

(中時電子報)