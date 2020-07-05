興富發建設在台中市7期推出新案，主打「黃金搶案」掀起話題。（盧金足攝）

7期生活圈新光三越、大遠百和老虎城三大百貨鼎立，人氣帶來買氣。（盧金足攝）

興富發建設在台中市7期，台灣大道燙金門牌的「市政愛悅」百億大案，10天創下20億元佳績，令人矚目的是，客戶以在地西屯的最多，第2名則是來自產業隱形冠軍多的彰化，有人以資產分配一口氣買2、3戶，最近則有企業主大手筆買7戶，後疫情時代經濟漸復甦，受惠游資太多，利率太低等因素，熱錢湧入房地產。

興富發建設在台中7期打出「黃金搶案」話題，引發市場關注的興富發新建案「市政愛悅」，周六、周日接待中心的賞屋客戶大暴滿，不只接待中心銷售桌全部坐滿，還滿到場外卡位，現場提供的咖啡車和麵包原物料提早供應一空，

興富發建設協理賴浚龍表示，台中和新北等城市，受疫期影響，上半年推案移到第三季推出，「市政愛悅」預售案，基地在台灣大道上，連外縣市的客戶都以台灣大道為購屋主軸，坐擁百貨商圈與新市政中心，10天狂銷20億元，恢復房市盛況。

買氣加溫，賴浚龍說，很多自營商購屋因素，就是「看到未來」，出手不手軟，先買再說，還有不少來自外縣市的退休軍公教族群，購屋揪團，看中7期的台灣大道門牌，方便食衣住行，投資置產又保值。

看好台中7期市政生活圈，加上購地王興富發集團標下7期大遠百旁商用地王，引起市場熱烈討論，潛銷期即吸引很多人問津。

興富發集團開春首波土地標售創下新高紀錄，以83億7589萬元標下台中達新7期角地，溢價率超過15％，換算每坪價格322.96萬元，創下台中商用土地價格最高價，未來將規畫為百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案。

深耕7期的興富發建設，從2005市政交響曲、市政香榭、RICH19、赫里翁傳奇等，擁有多棟指標性商辦，其中，台中CBD時代廣場、潤隆NTC、鼎盛BHW及今年新登場銷售TOP 1等，在商辦需求量大增情況下，商務人士在租屋及購屋需求勢必大幅提升，連帶位於7期生活圈住宅規畫、商辦產品，成為市場熱門物件。

經過疫情考驗，台中市建案人氣帶來買氣，7期新市政中心與商圈匯集，躋身台中政經重鎮，7期生活圈除新光三越、大遠百和老虎城三大百貨鼎立，家樂福、IKEA、COSTCO陸續進駐，增加就業機會，相對居住需求也就提高。

「市政愛悅」擁有台中市門戶，台灣大道燙金門牌，總基地面積達2450坪，臨路面寬台灣大道60米黃金角地，有別於台中7期過往動輒百坪的大坪數豪宅，主打2至3房小坪數產品，以「泳池飯店宅」豪宅規格打造，吸引很多年輕人一圓住者有其屋的夢想，很多企業主與公教退休購屋，作為自住或是投資熱門標的。

興富發建設新建案「市政愛悅」，周六、周日接待中心賞屋客戶大暴滿。（盧金足攝）

興富發建設「市政愛悅」百億大案，10天創下20億元佳績。（盧金足攝）

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