國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的民調，落後民進黨陳其邁，網友力拱李眉蓁乾脆破釜沉舟辭去議員。這樣會選上市長？名嘴邱明玉表示，見仁見智。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》中表示，不能說李眉蓁補選後可選立委，會出現兩個問題，這代表這一次她不是真的要拚市長，是為下屆立委鋪路，對她的選情不好。還有些網友已經在拱她以破釜沉舟的決心乾脆辭去議員。主持人此時插嘴問︰有希望嗎？邱明玉回說，見仁見智。

邱明玉指出，她的好消息是持續領先吳益政，領先幅度蠻大的；壞消息是離陳其邁還是很遠，由於這一次選舉時間非常短，只剩下40幾天，要追上，有一定難度。

邱明玉指出，第二個問題是，李眉蓁若把策略放在選立委，對她還有一個不利原因，因為她是在地議員出身，她去拜會任何場合，就沒有同黨議員會去幫她。這有一個眉角，因議員是複數選區，這次李眉蓁佔了全部優勢，下次選議員來講，她可以躺著選，這對同選區議員來講，李眉蓁會把其他人選票吸走，以後其他議員還選什麼。

(中時電子報)