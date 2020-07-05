1名男網友感嘆表示，自己的男性雄風已榮景不再，瞬間變為60分鐘僅能撐2次，而且還時好時壞。他炫耀自己過去的榮耀史，聲稱自己以前是1夜6次郎，為何現在卻悽慘到僅能2次，他實在傷心得不知如何是好，因此上網跪求板上老司機能夠給予自己解答。

此名男網友在PTT板上PO文大嘆，他為何現在進行床事的威猛程度不如昔日，自己那話兒的續航力，竟剩下60分鐘內，只有2發的能力，且續航力不足，而且2次相隔恢復火力的時間竟然需要1小時。他認為想當年自己都可以連做4次，讓女伴感到幸福美滿，自己也相當有成就感，他感嘆難道真的是自己年紀大了嗎？還是保養做的不夠好？原PO因此上網力求老司機的獨門看法。

網友紛紛表示，「我也覺得1小時兩次真的很難」、「不軟掉的話可以連續來，只是第2次很不舒服」、「其實1時射兩次很容易，只是1次做多久的問題」，還有網友認為，「我1次結束都快1小時，是要怎麼射2次」、「2次這麼簡單，3才較難」、「1小時射2次很難?認真的嗎 我33了每次尻尻都是短時間射兩次」，但是有網友也持反對意見，「你快槍俠喔，這邊都是1次1小時的」、「幻海說過連射是高等技巧」、「這很低標吧？不過瘋狂衝刺後第2回合已經沒什麼爽感了」。

(中時電子報)