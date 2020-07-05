新型冠狀病毒COVID-19肆虐世界已經超過半年，國際疫情並沒有好轉，許多國家的感疫比例在增加，包括印尼、墨西哥、伊朗。

路透社報導，印尼衛生官員艾哈邁德•尤里安托（Achmad Yurianto）說，印尼週日報告了82起新的冠狀病毒死亡病例，這是印尼最高的每日死亡記錄，目前印尼染病總死亡人數為3,171人。他補充說，今天新染病者增加1,607起，全國共63,749例。

中美洲的墨西哥，疫情把控也不佳，週六的報告稱，墨西哥死於冠狀病毒的人數增加了523人，總數達到30,366人，也使墨西哥超過法國，成為染疫世界第5多的國家。

墨西哥衛生部還報告了6,914起的新感染病例，確診總病例數達到252,165起。不過衛生部也承認，實際感染人數還會比這些數字還要更多。

伊朗，是西亞疫情最嚴重的國家，衛生部在星期六的例行記者會上發表，伊朗的病例總數達到237,878起，新增148人死亡，使該國的死亡人數達到11,408人。

該國人民對信仰的過於虔誠，造成疫情的難以扼止，直到現在，伊朗仍有許多民眾認定信仰可以防疫而不戴口罩，伊朗總統魯哈尼在國家電視台表示，自周日起，公共場所必須更嚴格的戴口罩。。

伊朗總統魯哈尼呼籲全民戴口罩，以防疫情擴散。(圖/路透社)

魯哈尼說：「政府僱員不為不戴口罩的人們服務，同樣的，不戴口罩的政府僱員，被視為缺席並強制送回家。」

前幾個月，魯哈尼在公開場合很少戴口罩，但最近的新聞照片上，他也把口罩給戴起來。

(中時電子報)