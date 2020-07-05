華信航空租用虎航A320於今（7/5）首航，金門首航班於上午9點10分許由臺北松山機場抵達金門尚義機場，為迎接首航貴客，除金門航空站以噴水柱及金門縣政府舞獅迎賓外，觀光處處長丁健剛及金門航空站洪念慈主任、華信航空金門站黃世賢經理等人亦親自到場接機，祝賀首航順利圓滿。搭乘首航班機的乘客，也在機上收到由金門特產業者主動提供的溫馨特產組合包。

金門縣政府表示，國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，來金遊客已逐漸增溫，市場需求有明顯回升，6月15日楊鎮浯縣長邀集各觀光公協會至民航局拜會林國顯局長爭取加開班機和放大機型，觀光處接續極力促成華信航空攜手同屬華航集團的台灣虎航，於今(7/5)日起投入金門航線營運，每天一班飛往金門。據了解，台灣虎航主要以短期7、8月支援為主，後續視整個市場需求安排運能，相關航班目前已全面開放訂位，歡迎有需求的鄉親及旅客多加利用。

另為迎接暑假旅遊旺季，除安心旅遊已於7/1開跑，金門縣政府加大力道推展觀光及行銷金門，推出加碼金好康活動，贈送住宿遊客每人1瓶金酒限量防疫酒精，還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。金酒公司也在金門尚義機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、金門高粱酒-慈堤落日、五公升罈裝高粱酒(如意酒)在內的優質高粱酒。

金門縣政府觀光處表示，自7月1日起至8月31日，旅客持來金機票、身分證件、合法旅宿住宿證明，即可至尚義機場（金酒門市對面）領取金酒自產防疫酒精，團體旅客則由旅行社事先提出申請，並至金門酒廠領取，每人限領1瓶，限量6萬瓶。在國內旅遊的熱潮下，金門遊客已逐漸回流，7到9月將至少7航次的國際郵輪跳島旅遊，暑假檔期熱鬧滾滾，相當受到期待。

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(中時電子報)