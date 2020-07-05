針對「振興三倍券」印製成本高達3.15億元，有網友不解「為何不發現金？」資深媒體人洛杉基則建議，使用數位券的民眾，可以多領2000元。

洛杉基在臉書貼文表示，如果我是行政院長，我會這麼做：使用數位券的民眾，因為環保又省下豪華紙張錢，可以多領2000元；如果我是行政院政務委員唐鳳，我就會准許每個家庭的電子消費券彼此流通，讓家長集中全家的紓困金後，就可以購買比較貴的電器用品；如果我是總統，我就直接將錢匯入每個人的戶頭，省下了鉅額的紙張與印刷費用，氣死那些想趁機撈一筆的綠頂商人。

洛杉基認為，目前台灣政府付給民眾的紓困金（其實是人民納稅錢）是全球先進國家中金額最低的，還要折騰民眾去排隊申請，用1000元購買3000振興紙券。付現金給老百姓，台灣永遠在末段班，不再是「南波萬」，因為台灣百姓實在太容易呼攏了，把你繳過的稅金吐出來一點還給你，還要你自己再貼一點，百姓還會歌功頌德、三呼萬歲；執政者還真好做。

(中時電子報)