針對香港國安法，台派聯盟今晚發表聲明，呼籲朝野儘速通過《境外勢力代理人法》，並對香港發出最高程度的旅遊示警，同時修改台灣涉及中國的所有政府機關、投資企業乃至於國號，避免台灣問題持續與中國內政糾纏不清。

台派聯盟指出，在反送中的社會壓力持續升高狀態下，中國制訂《國安法》處理治理失能的問題，形同以一套惡法來掩飾另一套惡法。國安惡法賦予警察至高無上的權力，並設立秘密警察對人民的言論進行鉗制。更甚者，該法將全世界所有人都列入規範對象，對全球人類造成威脅，而台灣將首當其衝。

聲明中認為，根據香港《國安法》，只要不認同中國統一，支持香港民主運動的言論都有可能被以國安法判處三年以上的徒刑；更遑論支持港獨可能會被判處無期徒刑。我們擔心在國安法通過之後，境外勢力代理人對台灣的侵害將從民主政治體制而進一步延伸到人民的人身安全。

因此台派聯盟提出以下呼籲：

1、立法院朝野應上下一心，儘速通過《境外勢力代理人法》（或稱境外勢力影響透明法）立法。

2、政府主動揭露中國領土延伸之航空器與船舶的名稱以及班次和停靠時間，並對香港發出最高程度的旅遊示警。

3、修改台灣涉及中國的所有政府機關、投資企業乃至於國號，展現與中國劃清關係的決心，避免台灣問題持續與中國內政糾纏不清。

該聯盟嚴正譴責國安惡法的訂定，要求中國與港共政府儘速撤回。並呼籲，任何人不要再對中國抱有任何的美好的幻想。任何國家和政府都不應該為了短暫的金錢利益而忽視此侵害，並且放棄民主和自由的基本價值。

台派聯盟成員主要為獨派團體，包括台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、台灣新世代協會等。

(中時 )