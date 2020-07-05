網友表示，雖然電扇售價要5千元，但是「超級耐用，物超所值的電扇」（摘自報廢公社公開板）

一進入夏季，全國用電量就屢屢創下新高，為了消暑又想省電，不少人都會搭配一組電風扇使用。不過近日有網友逛家電時，竟看到一台要價5490元的「元祖電風扇」直呼太貴，但內行網友一看表示「賣的是回憶、可以當傳家寶」！

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」指出，賣場一台「14吋變頻元祖桌扇」售價居然要5490元，讓原PO吃驚問「這是什麼電風扇？有夠貴桑桑…」。不過貼文一出，不少網友指出，會賣這麼貴的原因是「這賣的不是風扇，是回憶」。稱這電風扇已算是「元老級古董」，復古風格 都比較貴。

有內行網友仔細介紹，「軸承用的不一樣，一般的銅套壽命短」、「葉片也是鐵做的，吹起來安靜無聲」售價5千元並非沒有原因，這款「早期商用電風扇」更被眾人一致推薦相當「耐操好用」。

網友表示，「超級耐用，物超所值的電扇」、「應該可以吹30年不會壞」、「我家的吹快50年了」、「這個吹半世紀都還很勇健！我阿嬤的被我睡到一半踢到床下，一樣繼續吹！超強的！」不僅是造型復古而已，更是一生只需要買一次的傳家寶。「這個可以用三代，這個價位很便宜了！」

(中時電子報)