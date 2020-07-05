圖說 阿瑪勒．道卡杜中士的兒女兒女暖心製作祈福卡片，鼓勵父親不要輕言放棄，字裡行間流露真情，令人動容。(圖/青年日報提供)

圖說 阿瑪勒．道卡杜中士的兒女兒女暖心製作祈福卡片，鼓勵父親不要輕言放棄，字裡行間流露真情，令人動容。(圖/青年日報提供)

「爸爸加油，希望您的傷口可以很快好，爸爸你要很快回來抱抱我們！」漢光36號演習海軍陸戰隊發生操舟翻覆2死1傷意外，目前在與死神搏鬥的阿瑪勒．道卡杜中士，仍在與死神搏鬥，他的兒女兒女暖心製作祈福卡片，鼓勵父親不要輕言放棄，字裡行間流露真情，令人動容，「我們等你回來唷，爸比加油！」

根據國防部《青年日報》報導，阿瑪勒．道卡杜中士，自高職畢業後即立志從軍報國，且選擇訓練精良、任務艱辛的陸戰隊為首要服役志願。

他服務軍中迄今已15年，曾參與過三軍聯合作戰訓練測考、聯合登陸作戰操演等各項重要戰演訓任務，表現優異，同時他也育有4名子女，相處感情融洽。

當阿瑪勒．道卡杜的家人得知他住院搶救的消息，便在短時間內著手製作祈福卡片。尤其孩子們用一筆一畫、注音符號，寫下對父親的鼓勵話語，「為了你，我們會乖乖聽話，所以你要趕快回來，我們會等你」、「我在等你回來抱抱我吶」，希望透過溫情呼喚與親情力量，讓阿瑪勒．道卡杜早日康復，回到家人身邊團聚。

(中時電子報)