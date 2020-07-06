東森美女主播吳宇舒老公朱凱翔，請辭離開政論節目後，火力全開，繼日前在YouTube爆料節目暗黑內幕「有提到練台生董事長跟錢櫃的責任的這一整段都被剪掉了才上傳」後，3日又回億韓流躥起的「那一天」。

朱凱翔3日接受黃暐瀚《POP撞新聞》專訪時提及，2018年8月16日，一個平凡無奇的早上，和主持人開會，要決定當天政論節目主題，但是因為那一天實在太平淡了，即使再過幾個月就要九合一選舉，但是實在沒有甚麼事情發生，所以就做一個主題，討論韓國瑜和陳其邁在高雄市長的選情。

朱凱翔回憶，其實2018年3月就發現韓國瑜是一個蠻有趣的人，但到8月16日，新聞實在非常淡，和主持人坐在會議室，因為找不到題材做新聞，於是討論韓國瑜和陳其邁的民調，雖然那時候認為韓國瑜沒有當選機會，民調差距是8個百分點，換算成選票數大約是12萬票。沒想到收視率就起來了，再過一個星期，當年的8月23日高雄大雨成災，韓國瑜聲勢就整個躥起來。

(中時電子報)