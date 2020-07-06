進入7月份的台股，上漲行情似乎沒有減緩下來，雖然傳有美國不斷升高的新冠肺炎確診人數，但在各國央行不斷撒錢及實施財政政策下，市場上錢滿為患，全球股市正經歷最差的經濟慘況，但卻有最強的股票市場，資金行情不斷延燒，雖然台股從8523漲到11805以上約有3300點的漲幅，但似乎欲罷不能，目前市場熱錢氾濫，在全球低利率時代，台股平均每年4％的現金股息殖利率傲視國際，在台股吸金大法持續下，新台幣近期也相當強勢，儘管歷史高點12682就在眼前，但對於目前指數先不預設立場，觀察以下兩個指標作為是否出場或是行情結束之依據。

美元指數近期偏弱，也造就了資金亂竄，新台幣升值，資金湧入，若從技術面觀察美元指數，目前走向三角形收斂整理，基本上美元指數只要上方頸線97.8未突破以前，資金就還在新興市場（包含台股），一旦美元突破97.8，那麼美元轉強，資金回美元體系，將是行情結束的徵兆之一，在美元未突破97.8之前，股市仍屬安全，投資人可以擇股作多。

再者，目前大盤屬於驚驚漲格局，雖然成交量未明顯放大，但仍屬未失控狀況，當未來有爆出2500億收黑出現，那麼將是重要警訊，持股就必須降低，另外可以11500為防守關鍵，11500未跌破之前，仍可擇股作多，但盡量不追高，以拉回做多為主。

至於選股方向，由於時序已經來7月份，夏季炎熱也將促使用電量激增，之前已有台中市政府和中央為了中火問題，吵得不可開交，這凸顯了非核家園之前的缺電問題依然存在，這也勢必加快政府開發綠電（包含太陽能、風電）之進行，因此接下來投資人可往綠電方向做布局。

太陽能族群可以留意聯合再生和茂迪，今年政府目標將建置太陽光電 2.4 GW，為達成政府目標，大型案場將陸續開出，加上防疫成效佳，出貨可望不受疫情影響，且因模組獲利表現優平均，將帶動下半年優於上半年。而中美晶Q1獲利2.37元相當不錯，且其轉投資都將開花結果，震盪拉回可留意。中興電工今年兩大成長動能包括電力事業群及太陽光電事業群，今年整體營運會比去年好，尤其積極布局的氫能源事業業績可望倍增。法人估，中興電今年營收有望成長75%。

另外由於行政院推出2025綠能政策，本土離岸風電供應鏈成形，整體產值超過千億，離岸風電相關產品開始貢獻營收，相關個股可以留意世紀鋼、永冠Ky、上緯投控和樺晟。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報)