大學生分租公寓，既可分攤房租、水電支出，又有公共空間可用，是相當不錯的住宿選擇。不過一名男大生卻有悲慘遭遇，他的分租室友都會帶女友回來做「壞壞的事」，某次開門甚至驚見室友的女友一絲不掛坐在客廳，嚇得他落荒而逃。更慘的是，室友們紛紛搬出去過同居生活，只剩下他研究所畢業仍沒「破處」，眾網友紛紛安慰：可憐啊！

一名網友在PTT發文，表示最討厭還沒有跟女友同居就先搞起來的室友，他剛上大學時，4個男生一起合租公寓，其中一人先交女友後，常常翹課回家跟女友壞壞，後來另外兩個也交女友後，也常常趁大家都不在的時候帶回家。

但其中有一個超機車的室友都不先說，常常先將大門內鎖鎖起來，等其他人回家打不開大門才發現。有一次這名機車室友忘記鎖內鎖，原PO回家一開門，就看到他女友裸體坐在客廳看電視，女生嚇到尖叫，原PO也嚇到關門走出去。

經過此事，機車室友就搬出去了，其他2人也陸續搬走去過同居生活，只剩原PO從大學、研究所畢業都沒有破處。

這篇發文引爆鄉民們滿滿同情，紛紛留言：「可憐哪」、「你好慘」、「最後一段有洋蔥」、「淡淡的哀傷」、「這篇加了洋蔥」、「最後一句QQ」。

有網友關心原PO破處沒，原PO竟老實回：「對不起，身為男人，一直到35歲還是包莖處男，我很對不起大家。但是大學嘗試各種方法想交女友都失敗了，最慘的有一次被追求對象說，你長的真的不好看，適合當朋友逗大家歡樂，不適合當情人，直接被發了一張醜人卡QQ」。

(中時電子報)