人稱國師的星座專家唐綺陽表示，太陽、水逆同在巨蟹，關注安全感議題，對立衝突不斷、溝通難有共識，越接近週末，衝突越凸顯。火星在牡羊，容易引發衝突、一言不合就暴走，牡羊座人氣旺，兒童、青少年易躁動受傷，需要適時保護，生活中有強烈的競爭感，避免一時情緒失控。
唐綺陽指出，水逆會繼續到下週日7/12下午4:27後順行，所以還有整整一週。除了繼續懷舊、整理舊檔案、見老友、聽老歌，也要注意逆行「溝通不順、難共識、不爽、迷路、檔案遺失、電器故障」等老問題，就，有心裡準備，萬事小心。
重要星象：太陽、水逆同在巨蟹，火星在牡羊。
工作注意：雙子、天秤、魔羯、雙魚
雙子：要重視細節，以免受到阻礙
天秤：好意見雖然不中聽，但要懂得接納
魔羯：標準太高，跟自己過不去
雙魚：別太鬆懈，當心殺出程咬金
桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手
白羊：有機會從朋友變情人
巨蟹：要適時把心意傳達出來
天蠍：別太自我沉浸，要跟對方多溝通
射手：遇到前任桃花，是否回溫可考慮
財運注意：獅子、水瓶
獅子：理財要多方打聽，或跟隨專家腳步
水瓶：有正財別謙讓，要積極去爭取
健康注意：金牛、處女
金牛：壞習慣會反應在健康上
處女：注意交通、乘車上的安全
文章來源：周運影片連結
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。