7/6-7/12｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱國師的星座專家唐綺陽表示，太陽、水逆同在巨蟹，關注安全感議題，對立衝突不斷、溝通難有共識，越接近週末，衝突越凸顯。火星在牡羊，容易引發衝突、一言不合就暴走，牡羊座人氣旺，兒童、青少年易躁動受傷，需要適時保護，生活中有強烈的競爭感，避免一時情緒失控。

唐綺陽指出，水逆會繼續到下週日7/12下午4:27後順行，所以還有整整一週。除了繼續懷舊、整理舊檔案、見老友、聽老歌，也要注意逆行「溝通不順、難共識、不爽、迷路、檔案遺失、電器故障」等老問題，就，有心裡準備，萬事小心。

重要星象：太陽、水逆同在巨蟹，火星在牡羊。

工作注意：雙子、天秤、魔羯、雙魚

雙子：要重視細節，以免受到阻礙

天秤：好意見雖然不中聽，但要懂得接納

魔羯：標準太高，跟自己過不去

雙魚：別太鬆懈，當心殺出程咬金

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手

白羊：有機會從朋友變情人

巨蟹：要適時把心意傳達出來

天蠍：別太自我沉浸，要跟對方多溝通

射手：遇到前任桃花，是否回溫可考慮

財運注意：獅子、水瓶

獅子：理財要多方打聽，或跟隨專家腳步

水瓶：有正財別謙讓，要積極去爭取

健康注意：金牛、處女

金牛：壞習慣會反應在健康上

處女：注意交通、乘車上的安全

(中時電子報)