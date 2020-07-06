「吃播」近幾年來在大陸爆紅，隨著影音平台（如：抖音、快手）崛起，吃播經濟越來越夯，正因為這現象出現，吃播主為了吸引粉絲目光，開始挑戰吃更多、更刺激的食物。一名30歲的直播主半年來狂嗑豬腳、紅燒肉，除了爆肥40公斤外，更在一次直播前暴斃身亡。

據《瀋陽網》報導， 30歲的王先生是瀋陽一名吃播的直播主，他曾送過外送、燒烤，但收入都不理想。直到半年前王先生加入「吃播」行列後，原本愛吃肉的個性和驚人食量讓他找到另一片天。從那時起，豬腳、紅燒肉、烤雞、烤鵝等就成了王先生日常的食物。

為了吸引人氣，王先生逐漸在直播時增加食量，往往一天就吃一頓飯，平均兩天直播一次。除了獲得粉絲的關注和打賞外，半年多來，王先生也從100公斤爆增致140公斤。

瘋狂進食導致的惡果更不僅僅只有體重增加，就在幾天前，王先生妻子指出，他在準備直播時突然出現身體發麻、頭暈目眩等症狀，送醫經過連續7天搶救後仍然回天乏術。

醫師指出，王先生死因是突發性腦中風，跟半年來的暴飲暴食息息相關，王先生平均每2、3分鐘就能啃掉一斤多的豬腳；兩天就直播一次，導致這起惡耗發生。妻子指出，「他血壓、血脂一直很高，雖然也堅持吃藥，但是直播時吃得太多了，雖然賺了些錢，可是人卻沒了。」

(中時電子報)