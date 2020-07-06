高雄巿議會 陳麗娜、吳利成退出國民黨團運作 00:142020/07/06 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議員陳麗娜。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿國民黨議員陳麗娜、吳利成，5日傳出已遞出退出黨團運作聲明。據了解，高雄巿議長補選，國民黨雖假投票產生曾麗燕為參選人，但黨部派與黨團派議員因這期間以來的隔閡加大，造成2人做出退出黨團的決定。 對於議長補選黨內歧見，國民黨中央4日曾邀集議員到高雄巿黨部開會，但顯然未出現效果。至於民進黨團則有鄭光峰、黃明太2人登記，6日上午11時，黨團將開會決定，如果協調不成，則會以假投票產生議長補選人選。 (中時 ) #黨團 #國民黨 #高雄 #議長 #補選 #陳麗娜 #吳利成 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 生活 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 海軍教準部少校輕生 王浩宇3字總結 - 政治 沒有韓國瑜的高雄變了？楊明州千字文回擊：不能被潑髒水 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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