高雄巿國民黨議員陳麗娜、吳利成，5日傳出已遞出退出黨團運作聲明。據了解，高雄巿議長補選，國民黨雖假投票產生曾麗燕為參選人，但黨部派與黨團派議員因這期間以來的隔閡加大，造成2人做出退出黨團的決定。

對於議長補選黨內歧見，國民黨中央4日曾邀集議員到高雄巿黨部開會，但顯然未出現效果。至於民進黨團則有鄭光峰、黃明太2人登記，6日上午11時，黨團將開會決定，如果協調不成，則會以假投票產生議長補選人選。

(中時 )