由狄鶯發佈於 2020年7月5日 星期日

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐前年在美國出事，夫妻倆患難見真情，感情變更好，狄鶯5日在家開直播，開放網友提問互動，沒想到第一題就被問了「第一次」，而狄鶯也大方解答，後來孫鵬更直接亂入直播，流露夫妻真實互動。

有網友在直播時向狄鶯提問「妳的第一次是給了鵬哥嗎？」狄鶯看完問題馬上笑出聲，立刻回答「是啊」，並透露其實兒子孫安佐小時候就問過她「爸爸是不是妳的一個男朋友」，狄鶯同樣回答是，接著兒子去問孫鵬同樣問題，未料孫鵬回答不是後，還被兒子訓了一頓。

狄鶯直播被問第一次。（圖／翻攝自臉書）

狄鶯直播被孫鵬亂入，流露夫妻真實互動。（圖／翻攝自臉書）

狄鶯說：「老公是我的第一次，沒有什麼不好，很多第一次，不一定是在一起的第一次」，認為也可以說是自己第一次最愛的人，更大方說「有無限多的第一次，不一定是所謂的處女」，坦言自己耍了一點小心機，讓兒子以前很崇拜她。

直播中途，孫鵬疑似喝茫2度亂入，甚至爆料狄鶯拍八點檔時被人撩過，更說對方有一陣子滿慘，被週刊拍到，「但誰也有跌倒的時候，現在畢竟他把家顧得很好」，一番爆料引起網友瘋猜到底是誰，最後孫鵬則被狄鶯趕出直播，無奈笑稱：「家有一個神經病該如何相處，這就是下週主題。」讓網友看了笑稱「這就是老夫老妻的生活，很真實」。

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(中時電子報)