小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】川普保大位 傳可能使出兩絕招

美國民主黨總統參選人拜登看似能在11月的大選中擊敗川普。在若干重要的「搖擺州」，川普已很難挽回頹勢。不過美國《新聞周刊》網站一篇觀點文章指出，川普有可能透過兩條途徑來保有總統權位，一是採取各種手段阻礙都市選民投票，二是透過宣告選舉遭外國勢力操控，訴諸法律戰，再利用共和黨在國會中的優勢，贏得勝利。

【2】海陸覆舟案 教官疑自責輕生

一波未平一波又起。海軍陸戰隊99旅官兵覆舟意外奪走2命，未料，海軍教準部戰技訓測中心、負責兩棲登陸的教官楊姓少校，昨天上午被發現在營區東側大樓樓梯間輕生，送醫不治。檢方相驗發現楊員頸部有「索溝痕」，身體無其他外傷，初步排除外力介入。海軍初步調查楊可能與同袍情誼深厚，感到自責才輕生，但其妹無法接受，檢方近日安排解剖，查明死因。

【3】暴雨狂炸熊本 20死20萬人撤離

日本九州南部3日起因鋒面滯流，帶來數十年難得一見的暴雨，釀成慘重災情。熊本縣球磨川氾濫，多間民宅遭土石流沖毀、老人安養院被大水淹沒。截至5日下午，熊本至少有20人罹難、14人失蹤、20萬人撤離，日本政府已派出1萬名自衛隊員趕往救災。氣象廳警告，由於鋒面可能再度北移，預計滯留到7日，雨勢可能持續，民眾應準備好面對「最糟的狀況」。

【4】開台才3天 台灣大急改5G資費

5G開台首周熱鬧滾滾，搶著開台的台灣大哥大踢到鐵板，上周六緊急更改5G資費，不只比照遠傳針對999、1199兩級資費，提供量到降速成4G吃到飽，被罵翻的「零市話」，也大舉加碼至60分鐘起跳，並溯及既往，創下台灣電信史上開台資費「3天夭折」紀錄。

【5】台成清交 估比去年降5到10分

大學指考昨結束，專家預估，各類組台成清交科系的錄取分數會比去年降5到10分，「中」字輩（含）以後的大學校系則會降10至15分，推測一類組進台大至少要405分，各大學醫牙科系（自費）錄取分數至少415分。

(中時電子報)