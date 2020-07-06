曾在歐洲等多個國家擔任外交官的許懐聰出面控訴，嫁入販售「噓噓樂」紙尿布聞名的豪門當媳婦的許碧珍（小妹），聯手排行老二的許懷欽（大弟）設局將父母數億元資產占為已有，分文未給另外3個手足，且他是直到2年前母親過世後才得知此事。許懷聰看不慣2個弟妹貪婪的行為，即便家醜外揚，也要揭穿他們的真面目，而高齡近百的老父親面對5個子女爭奪家產也無可奈何。

許家大哥許懷聰說，2年前母親過世，他發現許懷欽及小妹許碧珍對父親及他的態度巨變，小妹甚至在母親靈堂上向大妺、么弟大放厥詞：「各人公嬤各人拜、我們邱家有錢，而且財務的事件都歸我處理，才不稀罕許家這點財產。」他等母親後事結束，追查之下，才發覺其中暗藏陰狠不堪的黑幕。

本刊調查，許碧珍原本在樹林望族邱家公司擔任會計，但後來被邱家2公子看上，兩人結婚後，邱家在1992年成立「全日美」公司，由許碧珍的老公擔任董事長，以生產噓噓樂紙尿布聞名全台，許家的父母也投資成為小股東，2012年「全日美」並以2.15億歐元（約台幣83.62台幣）轉售給瑞典商SCA公司。

由於許懷聰過去長年派駐國外，最高職務曾擔任駐外副代表，一輩子都在外交部工作，任職期間也很少返台，不是很清楚家產的情況，但卻常聽大妹及么弟說，小妺常在爸媽面前說，許家所有的財產都是許懷欽賺來的，更常說其他3人的壞話，就這樣一點一滴最終取得父母的信任，悄悄掌握父母印章及家產分配大權，陸續將岡山老家及台北的房產用贈與的方式過戶給許懷欽及他的2個兒子，連爸媽手中應該存在的現金存款、股票也都不知去向。

小妹許碧珍的夫家就是創辦知名紙尿布品牌噓噓樂的樹林邱家。噓噓樂當年找來知名主持人于美人代言。（圖／報系資料照）

許懷聰說，「我從來沒想到經商有成的大弟，和嫁入豪門的小妹，會將商場的陰險與狡詐手段用在設計家族手足的身上，這完全是一場有預謀的奪產行動。」「小妺本身就有錢，住在台北一品大廈豪宅，雖然有可能沒有拿父母的家產，但她缷下老爸心防，操作許家財產分配，全部舖排給大弟和他2個兒子獨得，這樣有天理嗎？」

「今天許家會出現大分裂，斬斷三代情誼的場面，完全是這大弟與小妹所造成。大弟和小妹已經非常富有，不應再將家產全部奪走，至少要顧及大妹和么弟生活，他們不應該忘記手足之情。」許懷聰強調。

針對指控，許碧珍回應表示，「台北的房子給二哥的小孩是媽媽生前的意思，難道媽媽無權決定嗎？至於岡山的『起家厝』則是要給我的，我本來是要賣給朋友，但二哥說不要賣給別人，所以我就直接賣給二哥，當時還訂有買賣契約。」

至於「家榮」公司確實今年在今年5月已結束營業，但公司資產還需要清算及出售，之後還要分成3份，「現在就吵著要錢，不會太早嗎？」她否認爭奪家產。

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(中時電子報)