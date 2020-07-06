退休外交官許懐聰指控，嫁入豪門的小妹許碧珍聯手排行老2的許懷欽（大弟），設局將父母數億元資產占為已有，連他在國外蒐集的張大千字畫也長期霸占不還，反而告訴家人說「不是白拿大哥的字畫，有給100萬」。等到許懷聰開口討畫，許碧珍又說「張大千的畫是假的」。

許碧珍對此說法則予以否認，她說張大千的畫老早就還給許懷聰，而且她也沒說過有給大哥100萬之類的話。

本刊調查，許氏家族約在200多年前落腳高雄湖內，在1961年以前還是地方望族，但因家中長輩嗜睹，造成家道中落；現年98歲高齡的許懷聰父親當時僅是小學老師，要養活一家7口略顯艱難，直至許懷聰政大畢業、進入外交部服務時外放，匯錢給家裡後家境始轉為小康，家族在40多年前投資半導體電子業累積不少財富，家產估計至少數億元，但許懷聰指控，全都被2個弟妹霸占。

許懷聰說，小妹許碧珍嫁入樹林望族邱家，她的老公1992年成立「全日美」公司擔任董事長，全日美因生產噓噓樂紙尿布而聞名全台，當時許家爸媽也投資當小股東，全日美在2012年以2.15億歐元（約台幣83.62台幣）轉售給瑞典商SCA公司時，許家也應得到約2至3000萬台幣的股金。

許家老大製表指控二弟和二妹聯手侵吞家產總額數億，且都是轉到小孩名下。（圖／讀者提供）

許懷聰及老3、老5等3兄妹指控，許碧珍在「全日美」出售給瑞典公司時，竟私自將爸媽的股份移轉到大弟許懷欽的兒子名下，最扯的是，小妹還將許懷聰私人收藏的張大千等名畫取走，然後懸掛在她自家客廳炫燿，2年多前卻告訴家人「我有給大哥100萬元。」許懷聰強調，他可以發誓，完全沒有拿過這筆錢，他不懂小妹已有不少財富，為何還要霸占他的東西？

大姊許瓊珍也說，「上面有我和大哥在，許碧珍憑什麼在娘家暗中操弄家產，造成今天這個局面，而且當初她從老爸那裡融資做股票，遭到斷頭，也是老爸出手相救，小妹之後更多次表明，以後許家財產她不要分，邱家財產多的是呀！」

許懷聰現在已經要回他的張大千字畫，但小妹卻說這畫是假的，讓他氣得不知道該說什麼好。

針對指控，許碧珍回應表示，「台北的房子給二哥的小孩是媽媽生前的意思，難道媽媽無權決定嗎？至於岡山的『起家厝』則是要給我的，我本來是要賣給朋友，但二哥說不要賣給別人，所以我就直接賣給二哥，當時還訂有買賣契約。」

至於「家榮」公司確實今年在今年5月已結束營業，但公司資產還需要清算及出售，之後還要分成3份，「現在就吵著要錢，不會太早嗎？」她否認爭奪家產。

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(中時電子報)