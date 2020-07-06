退休外交官許懐聰控訴許家小妹謀奪億萬家產，他表示「我從來沒想到經商有成的大弟，和嫁入豪門的小妹，會將商場的陰險與狡詐手段用在設計家族手足的身上、這完全是一場有預謀的奪產行動。」被指控的小妹許碧珍對此否認，她反指大哥、大姊、及小弟等3人才是不孝，3年來都沒有去探望父親。

許懷聰感嘆，嫁入豪門的小妹許碧珍聯手排行老2的許懷欽，設局將父母數億元資產占為已有，分文未給另外3個手足，「當年大弟在桃園工廠，是我一手將他帶來台北，介紹進旅行社，更幫忙打點各部會關係，使他能在台北立足；小妺早年投資股票慘賠，不敢讓邱家知道，最後是爸媽拿出2000多萬元讓她擺平，所有兄弟姐妹也都無異議。」

許懷聰長年派駐國外，最高職務曾擔任駐外副代表，一輩子都在外交部工作，任職期間也很少返台，不是很清楚家產的情況，但卻常聽大妹及么弟說，小妺常在爸媽面前說老2的好話，一再強調許家所有的財產都是老2許懷欽賺來的，就這樣一點一滴最終取得父母的信任，悄悄掌握父母印章及家產分配大權。

許懷聰表示，小妹陸續將岡山老家及台北的房產用贈與的方式過戶給老2許懷欽及他的兩個兒子，連爸媽手中應該存在的現金存款、股票也都不知去向。

「許家所有的財富原本都歸父母掌管」。許懷聰說，他在政大外交研究所畢業前一年就進入外交部擔任公職。首次外放日本，薪資十分豐厚，前4年半除了留下必要的開支外，幾乎所有的薪水都寄回台灣給父母，總共約300萬元，在70年代來說簡直是一筆巨款，「這是孝敬父母的，也是感謝父母的養育之恩，4個弟妹們也都知情。」

許家在北市和平西路的房子2016年即被以贈與的方式過戶給老二許懷欽的兩個兒子名下。（圖／讀者提供）

許懷聰和大妹、么弟都認為，「今天許家會出現大分裂，斬斷三代情誼的場面，完全是大弟與小妹所造成。」許懷聰強調，大弟和小妹已經非常富有，不應再將家產全部奪走，至少要顧及大妹和么弟生活，他們不應該忘記手足之情。

針對指控，許碧珍回應表示，「台北的房子給二哥的小孩是媽媽生前的意思，難道媽媽無權決定嗎？至於岡山的『起家厝』則是要給我的，我本來是要賣給朋友，但二哥說不要賣給別人，所以我就直接賣給二哥，當時還訂有買賣契約。」

至於「家榮」公司確實今年在今年5月已結束營業，但公司資產還需要清算及出售，之後還要分成3份，「現在就吵著要錢，不會太早嗎？」她否認爭奪家產。

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(中時電子報)