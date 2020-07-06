39歲「政治新星」吳怡農的美國耶魯大學經濟學系高學歷，加上高顏和好身材，讓他擁有一大票「農粉」。五月二十五日晚間，本刊直擊吳怡農與友人在台北市松山區燒肉店餐敘，穿著T恤和牛仔褲的他，雖然打扮簡約，但手臂的肌肉線條格外搶眼，餐畢後他也親切地與鄰桌民眾合照，展現親民的一面，不愧是男女通殺的男神。
五月二十五日晚間九點多，本刊發現吳怡農與友人在台北市松山區的燒肉店餐敘，眾人看似已經吃飽，多半在聊天，鄰桌民眾趁機徵詢合照，他也樂意配合。
大約九點二十分，大夥兒陸續起身走出店外，在門口又聊了一會兒後，吳怡農才戴上口罩和朋友道別，隨後他搭友人的便車，途中先到洗衣店拿送洗的衣物，接著才轉移到疑似辦公室處休息。
直到隔日凌晨零時四十四分，吳怡農與一名在燒肉店一起用餐的女性，共乘計程車離去。途中該女子先在中山區下車，吳怡農則繼續搭車到附近的一處華廈，直到深夜兩點多仍未見他出門。
今年初的台北市第三選區立委選舉，吳怡農以一萬多票輸給對手蔣萬安，目前擔任民進黨「新境界文教基金會」副執行長。吳怡農日前受高雄市長補選候選人陳其邁之邀，出任競選團隊顧問，還在「邁粉見面會」上，與陳其邁合唱王菲的經典歌曲〈紅豆〉，引來台下粉絲陣陣尖叫。
競選立委期間，吳怡農經常配合媒體要求，在受訪時拉單槓、跑操場或做伏地挺身，大方秀肌肉，展現昔日陸軍特戰隊的矯健身手。
敗選後，吳怡農的人氣仍相當旺，他沿街謝票時，誠懇的模樣讓粉絲、網友都大為讚賞。在中山區的謙和市場，現場聚集許多自稱「農夫、農婦」的粉絲，隊伍綿延長達數百公尺，顯見吳怡農男女通殺的魅力，不輸給明星。
先前有網友以修圖軟體「Face App」，把吳怡農變成長髮美女，模樣讓不少女網友甘拜下風，紛紛表示「比我好看」、「比化完妝的自己正好多」、「有點像木村拓哉兩個女兒的綜合體」。畢竟吳怡農原就是公認的政治圈男神，變臉後成為女神，一點也令人不意外。
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(中時電子報)
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