本刊日前在台北市的熱門拍照景點華山大草原，看到一群疑似網紅的女生正在開心野餐和拍照，走近一看，發現其中一位是曾獲網友票選為「十大網拍女神」第一名、堪稱「祖媽級網紅」的「拐拐」許采晴。
在一票嫩妹中，就屬拐拐的「長輩」最為搶眼，不過當天的主角，其實是23歲的網拍模特兒「意含Zoe」，身為壽星的她，拍照時占據前排C位，其他人則宛如眾星拱月般包圍著她。只是，最資深的拐拐竟然被擠到最角落，難怪背影看來有些落寞。唉唷！後輩妹妹應該要懂得尊敬前輩才對啊！
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
本刊日前在台北市的熱門拍照景點華山大草原，看到一群疑似網紅的女生正在開心野餐和拍照，走近一看，發現其中一位是曾獲網友票選為「十大網拍女神」第一名、堪稱「祖媽級網紅」的「拐拐」許采晴。
在一票嫩妹中，就屬拐拐的「長輩」最為搶眼，不過當天的主角，其實是23歲的網拍模特兒「意含Zoe」，身為壽星的她，拍照時占據前排C位，其他人則宛如眾星拱月般包圍著她。只是，最資深的拐拐竟然被擠到最角落，難怪背影看來有些落寞。唉唷！後輩妹妹應該要懂得尊敬前輩才對啊！
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。