本刊日前在台北市的熱門拍照景點華山大草原，看到一群疑似網紅的女生正在開心野餐和拍照，走近一看，發現其中一位是曾獲網友票選為「十大網拍女神」第一名、堪稱「祖媽級網紅」的「拐拐」許采晴。

（圖／本刊攝影組）

在一票嫩妹中，就屬拐拐的「長輩」最為搶眼，不過當天的主角，其實是23歲的網拍模特兒「意含Zoe」，身為壽星的她，拍照時占據前排C位，其他人則宛如眾星拱月般包圍著她。只是，最資深的拐拐竟然被擠到最角落，難怪背影看來有些落寞。唉唷！後輩妹妹應該要懂得尊敬前輩才對啊！

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)