三立都會台7月15日開播的《我的青春沒在怕》，講述剛畢業邁入職場的5個女孩和1個已婚女子，面對愛情裡的難題、工作上的困境和婚姻中的危機，即使生活裡有許多挑戰，但她們都沒在怕！

陳敬宣這次一反溫柔形象，飾演嗆辣小網紅，還有激情床戲，劇中她與蔡黃汝、程予希、臧芮軒和喬雅琳，從學生時期就是好姊妹，謝翔雅不但是這群閨密中唯一的已婚熟女，還是眾人的心靈輔導老師。6年沒演台劇的男主角唐禹哲，則飾演才子作家，感情線值得期待。

（圖／三立提供）

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(中時電子報)