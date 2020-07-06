姜棟元陪睡喪屍好貼心 揭拍《屍速2》困難點 07:162020/07/06 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／車庫娛樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斥資約新臺幣5.8億元打造的大片《屍速列車2：感染半島》，不畏疫情將於7月15日登臺。該片時序定在《屍速列車》4年之後，朝鮮半島變成活屍大軍棲息之地，原已逃離的姜棟元，被迫再度踏上煉獄之地，與李貞賢一家人攜手對抗活屍。 男主角姜棟元笑說，一開始在片場看到喪屍會害怕，但習慣後還會和他們一起躺在地上休息。被問到拍這部片困難的地方，他更是貼心表示：「怕打到喪屍。」因為喪屍會本能地衝向前，很難套招式。 （圖／車庫娛樂提供） 更多 CTWANT 報導 吳慷仁 北影頒獎撞舊愛 貪婪小妹3／雙親前汙衊手足博信任 小妹取得印鑑將家產轉移 (中時電子報) #姜棟元 #活屍 #喪屍 #屍速列車 #朝鮮半島 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 有一種愛情叫歡歡與江國賓 他等嘸伊人「終身不再娶」 - 娛樂 被問第一次給孫鵬？狄鶯全說了 尪亂入直播洩真實互動 - 娛樂 林志炫54歲生日驚見戴氧氣罩住院 經紀人吐實… - 娛樂 男星台上公然性騷擾 緊黏女星雙峰又抱臀...受害者說話了 - 娛樂 呂文婉曝女星惡名昭彰 鄭弘儀聽完高招惡行：太過份 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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