斥資約新臺幣5.8億元打造的大片《屍速列車2：感染半島》，不畏疫情將於7月15日登臺。該片時序定在《屍速列車》4年之後，朝鮮半島變成活屍大軍棲息之地，原已逃離的姜棟元，被迫再度踏上煉獄之地，與李貞賢一家人攜手對抗活屍。

男主角姜棟元笑說，一開始在片場看到喪屍會害怕，但習慣後還會和他們一起躺在地上休息。被問到拍這部片困難的地方，他更是貼心表示：「怕打到喪屍。」因為喪屍會本能地衝向前，很難套招式。

（圖／車庫娛樂提供）

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(中時電子報)