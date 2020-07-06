在台北市中山堂舉行的「台北電影獎」頒獎典禮，將於7月11日晚間7點登場，頒獎人除了有台北電影節主席李屏賓、影展大使陳庭妮及張鈞甯、劉冠廷等，去年的影展大使林依晨，將和與她合作《打噴嚏》的大銀幕情侶柯震東，共同揭曉「最佳女配角獎」得主；在《怪胎》裡有微妙戀情的林柏宏與謝欣穎，則要頒發「最佳攝影獎」。

此外，頒獎人名單中，還有已分手的吳慷仁和夏于喬，想知道當天明星們會有什麼互動，記得鎖定TVBS歡樂台、Youtube或LINE Today等頻道。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)