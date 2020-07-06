前費城人投手布拉梅(Tyson Brummett)不幸於美國時間3日墜機身亡，他今年35歲。球團聲明證實「前投手布拉梅與3名乘客死於墜機悲劇。」向布拉梅與罹難者的家屬致哀，小飛機的駕駛者是布拉梅。

飛機墜毀於猶他州瓦薩奇山脈的峽谷(American Fork Canyon)。猶他郡警長辦公室的聲明指出，警方當天上午8時接獲報案，3位登山客看見小飛機轉彎失控，螺旋下墜消失在他們視線外，然後聽到墜毀聲。機上4人全數罹難。

布拉梅2007年被費城人選上，但生涯只投過1場大聯盟比賽。2012年10月3日他對國民登板0.2局，被敲兩安、三振兩位打者，那是費城人該季最後一場例行賽。費城人2012年季外將他釋出，歷經藍鳥、道奇之後，終究沒有回到大聯盟。

大聯盟前次失事悲劇是退役賽揚獎投手哈勒戴(Roy Halladay)在2017年11月獨自駕駛小飛機墜海去世，他當年40歲。前馬林魚王牌投手費南德茲(Jose Fernandez)於2016年9月死於船難，年僅24歲，駕船者也是他本人。

(中時電子報)