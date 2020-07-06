台北市都市發展局在2004年通過「三總舊址水源地區防災型都更計畫」，擬在此做北市南區的大型防災公園。但由於文資保存及居民安置，全案卡關16年，北市為加速開發，擬透過都市計畫變更，刪除2.49公頃的專案住宅，新增4.13公頃的住宅區，並進行地方調查，了解居民意願，預計年底前出爐。

都發局表示，計畫範圍為12.8公頃，私有地占17％，其餘為國有地及市有地，產權相當複雜，若是一筆土地就有公私共同持分，導致開發難度高，地方一直希望政府進場，推動公辦都更。

都發局強調，會先進行地方調查，決定北市後續是否進場，進行居民意願調查，需達九成才會啟動公辦都更，預計年底前出爐，相關都市計畫同步送內政部審議。

針對三軍總醫院舊址2004年時規劃要做北市南區的大型防災公園，台北市都市計畫委員會審中正區都市計畫通盤檢討案，市府刪除2.49公頃的專案住宅、縮減公園用地，改成4.13公頃住宅區，全案經都委會修正通過。

(中時 )