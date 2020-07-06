英國政府7月3日公布首批入境免隔離國家名單，在長達3個月的隔離措施之後首度解封；7月4日英格蘭的餐廳、酒吧和許多營業場所都再次開門做生意，但接踵摩肩的民眾卻沒人佩戴口罩、保持安全社交距離，讓人看了相當擔心。

據《BBC》報導，英國首都倫敦的蘇活區周末夜晚非常熱鬧，到處都擠滿了人，而且還一直玩樂到凌晨，可以說是「報復式狂歡」。警方表示，有一小部份的商店因為人潮過多，在警方的建議下提早打烊，倫敦數個郡加起來發生1000件以上的案件，全部都是「和飲料有關」（酒精性飲品）；也有店家因為民眾被補而立刻打烊。

任職警察聯合會的阿普特（John Apter）說：「顯而易見，這些喝醉酒的人根本無法保持社交距離。」、「這個周末夜晚真的太忙，警方調班應付，但我知道有些地方的警察有被毆打。」衛生部長漢考克（ Matt Hancock）則認為大部份民眾做的都是負責的行為：「我相信大多數人都在做正確的事。」

其實英國政府仍然呼籲民眾要保持2公尺的距離，但最新的「1公尺建議」卻表明如果民眾使用「緩解措施」的話，彼此就可以更加靠近，例如不要面對面的坐著、遮蓋臉部等。首相強森（Boris Johnson）督促民眾遵守規則，以免引起第二波新冠病毒傳染；英格蘭首席醫學官惠蒂（Chris Whitty）表示，放鬆封鎖並非「無風險」。據英國政府昨（5日）最新數據，單日有22人因新冠肺炎過世，死亡人數已來到4萬4220人。

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(中時電子報)